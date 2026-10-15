Meuse : un centre de santé ouvrira à Gondrecourt-le-Château en 2027

À Gondrecourt-le-Château, la création d’un centre de santé doit contribuer à renforcer l’offre médicale locale à partir de 2027. Le projet est porté par la communauté de communes des Portes de Meuse, dans le cadre du GIP Santé Grand Est (GIP SAGE), dont le lancement opérationnel a été acté le 7 octobre à Metz. La structure, fondée notamment par la Région Grand Est et le Département de la Meuse, prévoit trois premières ouvertures en 2027, avant de porter son réseau à six centres en 2028. Un second projet est prévu à Darney, dans les Vosges.

Le groupement entend recruter des médecins généralistes, des infirmiers et des personnels de coordination sous statut salarié. Il prendra en charge les fonctions administratives et matérielles liées à l’activité, afin de permettre aux soignants de se concentrer sur les consultations. Le financement reposera sur une participation à parts égales entre la Région et les autres collectivités membres concernées par chaque implantation.

Le salariat, une réponse aux besoins médicaux

Au-delà de la santé, l’initiative soulève un enjeu d’aménagement économique. La présence de médecins conditionne l’accès aux soins des habitants, mais aussi les conditions de vie des salariés et des familles qui souhaitent s’installer dans les territoires. Pour les collectivités meusiennes, disposer d’une offre médicale de proximité constitue ainsi un élément important du maintien des services locaux.

Le dispositif s’inscrit dans une problématique nationale : trouver des modèles d’organisation capables de faciliter l’exercice médical dans les zones sous-dotées. En mutualisant le recrutement et la gestion, le GIP propose une alternative à l’installation en libéral, tout en répartissant le financement entre acteurs publics. La prochaine étape sera le lancement de la campagne de recrutement et la préparation des premiers centres.