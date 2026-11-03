Meuse : une conférence pour préparer la transmission d’entreprise

Cette rencontre s’adresse aux dirigeants qui envisagent de céder leur activité et souhaitent anticiper les conséquences financières et patrimoniales de cette opération. Animée par Véronique Izabel et Pierre Guerrier, spécialistes de la transmission chez AG2R La Mondiale, cette conférence doit apporter des éléments de compréhension aux chefs d’entreprise avant une éventuelle cession. La préparation en amont constitue un enjeu important pour préserver la valeur de l’entreprise, organiser le transfert du patrimoine professionnel et personnel et anticiper les implications fiscales.

Anticiper les enjeux fiscaux et patrimoniaux de la cession

La transmission représente une étape déterminante dans la vie d’une entreprise. Le choix du calendrier, les modalités de cession et les conséquences fiscales peuvent peser sur le montant effectivement perçu par le cédant. Une préparation adaptée permet également de mieux organiser la transition entre le dirigeant sortant et le repreneur, dans l’objectif de préserver la continuité de l’activité.

À l’issue de la présentation, les participants pourront échanger individuellement avec les intervenants et les conseillers des deux chambres consulaires. Ces entretiens personnalisés, proposés sans engagement, doivent leur permettre d’aborder leur situation et d’identifier les points à examiner avant d’engager une démarche de transmission.

Un enjeu pour la continuité du tissu économique local

Au-delà de la situation personnelle du dirigeant, la transmission conditionne aussi la pérennité des entreprises et des emplois sur le territoire. Une cession préparée suffisamment tôt peut faciliter la reprise d’une activité existante, maintenir les compétences et préserver les relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires locaux.

Organisée avec un nombre de places limité, cette rencontre s’inscrit dans l’accompagnement des dirigeants face aux enjeux de la transmission. Elle leur offre un cadre pour mieux appréhender les dimensions fiscales et patrimoniales d’une opération qui peut engager durablement leur avenir financier et celui de leur entreprise.