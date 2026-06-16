Mobilité : la CUCM met en circulation ses bus zéro émission

Les premiers essais ont eu lieu à Montceau-les-Mines avec un trajet entre le dépôt du Prélong et le centre-ville. Les quatre véhicules seront déployés dès lundi sur les lignes principales du réseau, répartis entre Montceau et Le Creusot (M1, M2, C1 et C2). Avant leur mise en service, élus, agents et partenaires ont pu découvrir leur fonctionnement lors d’un trajet d’essai.



Les nouveaux bus offrent davantage d’espace et une capacité adaptée aux mobilités réduites, avec la possibilité d’accueillir deux fauteuils roulants. Une rampe automatisée facilite l’accès des passagers. La recharge s’effectue au dépôt sur des bornes dédiées, en quelques heures, ce qui permet une intégration dans les rotations quotidiennes. L’exploitation est assurée par Transdev Bourgogne-Franche-Comté, qui indique que la prise en main reste proche de celle des véhicules thermiques, avec peu de changements pour les conducteurs.

Une transition énergétique et technique

Ces bus électriques s’inscrivent dans une politique de réduction des émissions liées aux transports publics. Selon les données du secteur, le passage à l’électrique permet de supprimer les émissions locales de CO₂ et de réduire les nuisances sonores en milieu urbain.



Les véhicules testés se distinguent également par un dispositif de caméras remplaçant les rétroviseurs classiques. Les images sont retransmises sur des écrans situés dans le poste de conduite, améliorant la visibilité et la détection des angles morts. Des capteurs complètent le système pour signaler la présence d’obstacles autour du bus.



L’investissement global atteint plusieurs millions d’euros, avec un soutien public partiel, et s’accompagne d’un objectif environnemental estimé à environ 200 tonnes de CO₂ évitées chaque année. Les bénéfices attendus incluent aussi une amélioration du confort sonore pour les usagers et les conducteurs, un point régulièrement mis en avant dans les retours d’expérience sur les flottes électriques.