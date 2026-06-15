Saône-et-Loire : feu vert pour la fin du chantier de la RCEA

Les derniers kilomètres de la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire vont bien être aménagés. Cette avancée met fin à une période d’incertitude sur le financement du projet. L’État a validé la couverture complète des surcoûts, estimés à 15 millions d’euros, liés à la hausse des prix des matériaux et des travaux.



Cette décision a été actée lors d’une réunion tenue à Dijon le 8 juin 2026, en présence notamment du président du Département, de représentants de l’État et de la préfecture. Elle permet de finaliser le passage en 2×2 voies sans coût supplémentaire pour les collectivités locales. Le projet est considéré comme structurant pour la circulation et le développement économique de la zone.

Un chantier relancé et un calendrier fixé

Avec ce feu vert financier, le calendrier des travaux est relancé. La consultation des entreprises doit débuter à l’été 2026. Le démarrage du chantier est prévu pour l’automne de la même année. L’objectif est d’achever les derniers tronçons afin d’assurer une continuité complète de l’axe routier.



Cette modernisation est présentée comme un levier pour améliorer la sécurité routière et fluidifier les déplacements. Elle doit également renforcer l’attractivité de la Saône-et-Loire et faciliter les échanges à l’échelle régionale et nationale. Au-delà de l’infrastructure, l’enjeu concerne aussi la mobilité quotidienne des usagers et l’activité économique du territoire.