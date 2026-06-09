150 invités ont pu assister, le 4 juin, à un show inédit proposé par l'entreprise textile samarienne Malterre à Moreuil. Isabelle et Vincent Malterre forment la relève de la PME familiale qui était dirigée avec brio par Patricia et Laurent Malterre depuis 45 ans. L'atelier tricotage était totalement transformé pour accueillir un défilé de mode présentant une partie du monde textile français. Famille, amis, clients, partenaires et fournisseurs ont été transportés dans l'univers des marques françaises Lemahieu, Le Slip Français, Bleu de Chauffe, Elite Création, Lagoped, Le t-shirt Propre ou encore La Gentle Factory. «Nous sommes arrivés en 2020 dans l'entreprise. La transition s'est faite tranquillement. On a tous été patients et diplomates pour que cela se passe le plus sereinement possible. On est fiers parce que ça s'est bien passé», se félicite Isabelle Malterre, ex-cheffe à domicile. Elle co-dirige désormais l'entreprise avec son époux Vincent, pilote de ligne qui a fait toute sa carrière sur Boeing 737.

De fil en aiguille, assurer l'avenir de Malterre

«En 2020, il y a eu Covid, nous habitions à Malaga. Nous sommes revenus car déjà j'avais un réel goût pour l'entrepreneuriat et qu'il y avait un bijou familial qu'on voulait garder. Je suis resté jusqu'en 2023 non-stop à l'entreprise. Et après, j'ai repris l'aviation sur des contrats CDD, avec ASL Airlines, l'ancienne aéropostale où je vais faire entre 11 à 15 jours où je serai à Roissy. Et le reste du temps, je suis ici».

Le domaine de Vincent Malterre c'est plutôt le back-office, l'informatique, la stratégie. Isabelle Malterre gère toute la partie commerciale, la relation clientèle et partenaires, ainsi que la gestion des douze salariés. «On veut emmener l'entreprise très loin, la faire plus rayonner. On croit aussi fermement au Made in France et on a envie de modernité, donc l'informatique, l'IA vont nous y aider, assure Vincent Malterre. L'intelligence artificielle est un sujet qui me passionne depuis longtemps. J'avais déjà développé des applications pour l'aéronautique et forcément, ici, j'ai refait tout le système informatique. Cela permet de dire qu'aujourd'hui, on peut se comporter comme une énorme entreprise alors que nous sommes une PME. Je suis en train de faire une vraie révolution».



