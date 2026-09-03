80% des entreprises françaises n’avaient rien engagé une semaine avant l’entrée en vigueur de la facture électronique ! C’est le constat établi par plusieurs enquêtes sur le sujet, reste qu’aujourd’hui (depuis le 1er septembre), la facture électronique est une réalité !

«Si la brique technique est validée, la bataille de l’adoption ne fait que commencer. Selon les estimations du secteur, 2,5 millions sur 12 millions d’entreprises s’y sont conformées. Près de 80% des entreprises françaises n’avaient entrepris aucune démarche de mise en conformité une semaine avant l’entrée en vigueur du 1er septembre», assure la start-up nancéienne Abby spécialisée dans le domaine.

Pédagogie plutôt que sanction

Abby annonce que plus de 100 000 indépendants utilisent sa plateforme pour envoyer et recevoir des factures.

«Aujourd’hui, notre priorité absolue est d’aller chercher les entreprises qui n’ont encore rien fait et de leur donner les moyens de basculer sereinement. C’est pour ça que nous maintenons deux webinaires gratuits par semaine et que nous appelons les pouvoirs publics à privilégier la pédagogie sur la sanction dans cette phase de transition», assure Nicolas Lespinasse, CEO d’Abby.