Le groupe Tesla, spécialiste des véhicules électriques et du stockage énergétique, doit lancer jeudi en fin d'après-midi à Austin (Texas) son Cybercab, véhicule sans pédales ni volant spécialement conçu pour des services de taxi sans chauffeur.

Tesla n'a donné aucune précision sur le programme, se contentant d'une animation numérique postée sur X le 22 août, avec la mention "accès exclusif" pour annoncer ce rendez-vous fixé au 3 septembre.

"Nous célébrons le lancement de notre robotaxi Cybercab avec un événement exclusif à Austin, et vous pourriez être là", indiquait l'annonce, invitant les clients de son service de robotaxis à multiplier les courses pour avoir une chance d'être tiré au sort pour y assister.

Depuis, les différents comptes X du groupe et de dirigeants ont multiplié les allusions avec des émojis de robot et de taxi, les mots "Cybercab, Cybercab, Cybercab" ou des animations.

"Une nuée de Cybercabs", a simplement posté jeudi matin Elon Musk, patron de Tesla, accompagné d'une photo d'une dizaine de Cybercabs.

Mais des fans de la marque, dont certains faisant partie des heureux invités, ont publié quelques détails sur les réseaux sociaux, affirmant que l'événement allait commencer à 16H45 heure du Texas (21H45 GMT).

Aucune indication en revanche encore jeudi matin sur une éventuelle retransmission sur internet, comme pourtant Tesla en a l'habitude.

Depuis plusieurs semaines, les réseaux sociaux pullulent de signalements croissants d'exemplaires dans les rues, stationnés sur des parkings, notamment à Dallas, y voyant les prémices d'un lancement d'ampleur.

Le Cybercab a été dévoilé en octobre 2024 en grande pompe dans un studio de Hollywood. Elon Musk prévoyait alors une production avant 2027.

Ce véhicule électrique à la carrosserie dorée est dépourvu de volant, de pédales et de rétroviseurs. Il a été conçu avant tout pour des services de robotaxi et peut transporter uniquement deux personnes.

Tesla a lancé en juin 2025 son service de robotaxi à Austin, en utilisant ses SUV grand public Model Y équipés du logiciel de conduite autonome car le Cybercab n'était pas prêt.

Le Texas dispose d'une réglementation favorable aux véhicules autonomes, qui en fait l'un des terrains d'expérimentation favoris pour de nombreux services de robotaxis déjà opérationnels comme Waymo (Google) et Zoox (Amazon), ou en test comme Motional (Hyundai).