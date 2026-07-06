Nancy connecte la recherche lorraine aux géants de la filière spatiale

La ville de Nancy a vibré au rythme de l’European Lunar Symposium, le sommet international dédié à l'exploration lunaire. Durant cinq jours, la cité ducale est devenue le centre névralgique de l’exploration lunaire. Des représentants d'agences de premier plan, telles que la NASA, l'ESA, le CNES et le Mohammed Bin Rashid Space Centre des Émirats arabes unis, ont échangé sur les défis technologiques, juridiques et environnementaux des futures missions Artemis. Les débats ont notamment basculé vers des problématiques concrètes : la viabilité des bases habitées, l’exploitation éthique des ressources lunaires et la durabilité de l'exploration spatiale.

Les laboratoires nancéiens en première ligne de la recherche lunaire

Cet événement international a surtout servi de vitrine pour l'excellence de la recherche en région Grand Est. Plusieurs laboratoires nancéiens collaborent déjà directement avec les leaders mondiaux du secteur. Le CRPG analyse ainsi des roches lunaires et participe aux missions émiraties, tandis que le LEM3 étudie la résistance de la poussière lunaire pour bâtir de futures infrastructures. Côté biomédical, les équipes du SIMPA et du 2LPN évaluent l'impact de l'espace sur le corps humain. En parallèle, l'événement a séduit la population locale, notamment grâce à une journée gratuite à l'Hôtel de Ville le 24 juin, où plus de 200 élèves lorrains ont présenté leurs projets de bases lunaires face à des jurys d'experts.

Avec cette visibilité internationale, la Lorraine consolide sa place au sein du tissu d’innovation du Grand Est et démontre sa capacité à capter les futurs financements de la recherche aérospatiale mondiale.