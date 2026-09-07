Rendre les territoires plus résilients face aux défis climatiques grâce à l’utilisation de matériaux minéraux dans les aménagements de gestion intégrée des eaux pluviales !

Le 15 septembre, l'Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) Grand Est organise une rencontre technique sur le sujet dans les locaux de la CCI à Nancy à destination des élus, aménageurs, bureaux d'études, ingénieries territoriales, architectes, services techniques des collectivités et professionnels de la construction

«Face à l'intensification des épisodes de pluies extrêmes, à la multiplication des périodes de sécheresse, aux tensions croissantes sur la ressource en eau, à l'artificialisation des sols et aux effets du changement climatique, la gestion des eaux pluviales constitue désormais un enjeu majeur de l'aménagement durable des territoires», explique l’Unicem.

«Les matériaux minéraux occupent une place essentielle, en permettant de concevoir des aménagements capables de favoriser l’infiltration de l’eau, de ralentir son ruissellement et de contribuer à la recharge des sols et des nappes. Une réalité qui invite à dépasser les idées reçues associant systématiquement matériaux minéraux, béton et imperméabilisation.»

Limiter l’artificialisation des sols

Les échanges annoncés devraient permettre de décrypter les stratégies de gestion intégrée des eaux pluviales, découvrir des réalisations conduites sur les territoires, identifier des solutions techniques conciliant performance hydraulique, qualité des aménagements et durabilité ou encore mieux comprendre les matériaux minéraux, naturels et recyclés dans les ouvrage de gestion des eaux pluviales.

«L'adaptation de nos territoires au changement climatique est désormais une priorité collective. Les matériaux minéraux ont un rôle majeur à jouer dans cette transition, notamment pour développer des aménagements favorisant l'infiltration des eaux pluviales et limitant l'artificialisation des sols. À travers cette rencontre, nous souhaitons montrer que des solutions existent déjà et favoriser leur diffusion auprès des élus, des aménageurs et de tous les acteurs du territoire», assure Laurent Bihry, président de l'Unicem Grand Est.