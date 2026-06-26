30 000 actifs de Meurthe-et-Moselle se rendent au Luxembourg chaque jour avec des pointes de trafic atteignant les 100 000 véhicules sur certains tronçons !

La donne est connue mais toujours bon à rappeler pour la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle quand on évoque le fameux projet de l’A31bis secteur Nord, aménagement entre l’échangeur de Richemont et la frontière luxembourgeoise.

L’enquête publique sur ce tronçon, plus que contreversé, s’achève cette semaine ! La CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle vient d’annoncer son soutien au projet et reconnaît son utilité publique.

«Chaque euro investi dans l’A31bis générerait entre 1,48 et 2,47 euros de bénéfices nets pour la collectivité, en cumulant les gains de temps, l’amélioration de la sécurité routière, les effets environnementaux et les retombées économiques. Ces résultats fondent objectivement l’utilité publique du projet. Cette nécessité est d’autant plus pressante que le nombre de frontaliers, déjà 126 000, devrait dépasser 135 000 à l’horizon 2030, alors que la capacité de la ligne ferroviaire Metz-Luxembourg restera limitée à 22 000 places par jour à cette échéance», assure la chambre consulaire dans un communiqué.

Stratégie multimodale

«Ce projet s’inscrit dans une stratégie multimodale cohérente, qui associe renforcement du ferroviaire, développement de bus express, covoiturage et parkings relais. Le volet routier ne se substitue pas au rail : il constitue un complément indispensable pour absorber une part de la demande que le train seul ne pourra pas satisfaire. C’est précisément cette articulation qui permet de répondre à l’ensemble des besoins du territoire», argumente la chambre.

«Sur le plan financier, le modèle concessif retenu par l’État permet de réaliser l’infrastructure sans recours exclusif aux finances publiques et sans subvention d’équilibre. Concrètement, le péage restera inférieur à deux euros par trajet depuis Thionville et à quatre euros depuis Metz via Florange, avec des abonnements et des réductions tarifaires pouvant atteindre 30 %. Pour un frontalier partant de Thionville, le coût mensuel ne dépassera pas cinquante euros, un montant partiellement compensé par les économies de carburant et d’usure», estime la CCI Grand Nancy Métropole Meurthe-et-Moselle.