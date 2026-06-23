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Nancy : le rassemblement national de l'Apel 2026 s'ouvre au Palais des Congrès

Le Palais des Congrès de Nancy a accueilli du 5 au 7 juin 2026 le Congrès national de l’Apel, centré sur le thème « Ma liberté, c’est ta liberté ». Durant trois jours, parents, éducateurs et experts se rassemblés pour explorer les enjeux de la liberté d’apprentissage et réaffirmer l’importance du pluralisme scolaire en France.


Les parents ont rencontré Shirin Ebadi, "grand témoin" du congrès de l'Apel sur la liberté. © Apel

Les parents ont rencontré Shirin Ebadi, "grand témoin" du congrès de l'Apel sur la liberté. © Apel

Par LGFR
Les Tablettes Lorraines
Publié le 23 juin 2026

Ce grand rendez-vous national a fait halte en Lorraine, réunissant toute la communauté éducative autour de la place de la liberté à l'école. L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (Apel) souhaite ainsi faire de l'éducation un espace de confiance et de responsabilité partagée, loin des clivages idéologiques traditionnels.

Un levier économique et sociétal pour le territoire

Pour l'économie régionale, l'accueil d'un tel événement au Palais des Congrès de Nancy génère d'importantes retombées pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme d’affaires. Au-delà de l'impact financier immédiat, les débats se sont articulés autour des défis contemporains qui bousculent le marché du travail et la formation. Les ateliers ont abordé notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, l'hyperconnexion numérique et les innovations pédagogiques, des thématiques cruciales pour l'avenir des compétences professionnelles dans la région. Des intervenants renommés, comme le philosophe Charles Pépin et l'historienne Valentine Zuber, ont animé ces réflexions.

La liberté de choix, moteur d'équité et d'attractivité

L’Apel profite de cette tribune pour défendre le pluralisme éducatif inscrit dans le cadre de la loi Debré. L'association valorise la liberté de choix des familles comme un droit fondamental qui permet d'adapter le parcours scolaire aux besoins réels de chaque enfant, qu'il s'agisse de situations de handicap ou de difficultés spécifiques. Loin d'opposer les systèmes, cette diversité des parcours est présentée comme une richesse démocratique essentielle pour l'équilibre social et l'attractivité des territoires.

En replaçant le parent et l'enfant au cœur du débat public, ce congrès nancéien rappelle que la liberté reste un pilier d'avenir pour construire une société plus inclusive.