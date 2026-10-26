Nesle : l’ex-Auchan change d'enseigne et devient Intermarché

Cette évolution s’inscrit dans le changement d’enseigne de 167 magasins Auchan et place Nesle parmi les premiers établissements concernés, le deuxième à adopter la marque Intermarché. Pour Laure Rigobert, directrice du magasin neslois depuis quatre ans, cette nouvelle étape constitue une opportunité pour l’établissement et ses clients. Après près de trente ans passés au sein du groupe Auchan, elle accompagne aujourd’hui cette évolution avec une ambition, celle de renforcer l’attractivité du supermarché et assurer sa pérennité.

«C’est une belle opportunité avec une enseigne dynamique», souligne-t-elle. Le passage sous la bannière Intermarché doit notamment permettre de proposer des prix plus compétitifs, une gamme de produits élargie et davantage de promotions. Des arguments qui ont déjà retenu l’attention des clients, nombreux à venir découvrir le magasin dès sa réouverture.

Les emplois préservés, les habitudes maintenues

Pour préparer ce changement, le magasin a fermé ses portes pendant une quinzaine de jours. Cette période a permis de retirer les produits de l’ancienne enseigne et d’adapter les rayons au concept Intermarché. Les clients retrouvent toutefois leurs repères, avec peu de modifications dans l’organisation des produits.

Autre point important, les équipes ont été conservées. Le supermarché compte une trentaine de salariés, auxquels s’ajoutent notamment des apprentis en boucherie et en libre-service ainsi que des étudiants présents le week-end. Dans un territoire rural, le maintien de ces emplois représente un enjeu pour l’activité économique locale.

D’une surface de 1 600 m², le magasin a également conservé ses horaires d’ouverture, y compris le dimanche matin. La direction entend ainsi assurer la continuité du service tout en accompagnant progressivement l’évolution commerciale de l’établissement.

Un drive et de nouveaux services en préparation

Le changement d’enseigne doit aussi ouvrir de nouvelles perspectives. Parmi les premiers projets figure le lancement d’un drive, annoncé pour la mi-novembre. Un service destiné à répondre aux nouvelles habitudes de consommation et à faciliter les achats des clients.

D’autres nouveautés pourraient suivre lorsque le magasin aura trouvé son rythme de croisière, notamment un espace de snacking. La direction souhaite avancer progressivement, en s’appuyant sur les premiers retours de la clientèle.

À Nesle, cette transformation dépasse donc le simple changement de logo. Pour Laure Rigobert, l’objectif est de consolider l’activité, de développer les services et de fidéliser les habitants grâce à une offre plus compétitive. «Ce changement d’enseigne va permettre une pérennité du site», estime la directrice.