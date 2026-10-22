Le conseil municipal de New York a voté jeudi en faveur de l'interdiction des calèches qui promènent les touristes dans Central Park à partir du 1er juin 2028.

Le maire démocrate Zohran Mamdani, à qui il revient de promulguer cette mesure, a indiqué par le passé qu'il était favorable à une telle interdiction, tout en s'inquiétant de la protection des travailleurs du secteur.

Le délai d'entrée en vigueur doit permettre d'aider les quelque 150 cochers en activité à trouver un nouvel emploi, a indiqué la présidente du conseil municipal Julie Menin lors d'une conférence de presse précédant le vote.

Le projet de loi prévoit que l'administration municipale étudie la possibilité d'un mécanisme de compensation pour les détenteurs de licences, a-t-elle ajouté.

Les plus de 160 chevaux d'attelage ne pourront pas être vendus à un abattoir ou à d'autres activités de calèche.

Le syndicat des travailleurs du transport qui représente cette activité existant depuis le XIXe siècle avait annoncé dès mercredi son intention de contester cette interdiction devant la justice.

Le président américain Donald Trump, originaire de la ville, s'est désolé sur son réseau Truth Social de la fin d'une "expérience new-yorkaise par excellence" et d'une "Grande Tradition" pour "des raisons politiques".

L'organisation de défense des droits des animaux PETA, qui a annoncé donner 50.000 dollars pour financer les soins des chevaux mis à l'arrêt, s'est elle félicitée dans un communiqué de la fin d'une "industrie ignoble".

Ces attelages font l'objet de virulents débats depuis près de vingt ans entre défenseurs de la cause animale et cochers.

Plusieurs projets d'interdiction de cette attraction touristique, dont le prix varie de 150 dollars pour 45 minutes à plusieurs centaines de dollars pour une demande en mariage, ont été présentés par des élus au fil du temps.

La mort d'un passager indien âgé de 18 ans dans un accident en juin a précipité l'adoption de cette mesure, après une série d'incidents impliquant des calèches, ainsi que la mort de chevaux.

L'organisme chargé de la gestion de Central Park s'est aussi prononcé contre les fiacres pour la première fois en 2025, estimant qu'ils posent un problème de "sécurité" pour les plus de 42 millions de visiteurs annuels du parc.