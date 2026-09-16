L'été 2026, avec une sécheresse intense, a fait des ravages sur les cultures et les élevages. Le manque d'eau dans les sols et une chaleur excessive ont ainsi stoppé la croissance des plantes, a déshydraté les fruits et légumes (qui ont un plus petit calibre) et a provoqué le séchage des fleurs. Et la sécheresse a provoqué des dégâts majeurs en agriculture, entraînant des pertes de rendement de 30% à 80% selon les cultures et menaçant l'équilibre de nombreuses exploitations. L'élevage a subi également cette sécheresse, l'herbe ayant séché trop vite et ce dès le début de l'été, provoquant un manque de nourriture pour les animaux.

L'heure étant au semis, l'étape culturale qui consiste à mettre en terre les graines pour initier une nouvelle culture, le Conseil départemental de l'Oise se mobilise pour aider les agriculteurs et les maraîchers qui ont le plus souffert cet été afin de les aider à relancer leur activité. «Notre agriculture est en souffrance, il faut l'aider», constate Nadège Lefebvre, présidente du Conseil départemental de l'Oise.

Dans ce sens, l'institution est entrain d'établir une liste d'agriculteurs en difficulté, en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Oise, afin de déterminer une enveloppe d'aides financières. Si la liste sera faite en fin de semaine, Nadège Lefebvre prévoit une liste de plus de 100 agriculteurs.