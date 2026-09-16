Visage du Parti socialiste à l'Assemblée sur la question du budget de l'Etat, le député Philippe Brun, qui s'apprêtait à être candidat à la primaire de l'espace social-démocrate, voit son ascension au sein du PS arrêtée par sa suspension du parti, sur des accusations de "violences".

Le député de l'Eure âgé de 34 ans, fidèle d'Arnaud Montebourg dont il a accompagné les campagnes présidentielles avortées en 2016 et 2021, proche des "Gilets jaunes" en 2018, entendait incarner au PS une "ligne populaire". C'est d'ailleurs le nom du mouvement qu'il a lancé en 2024.

C'est dans cette direction que ce vice-président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale entendait faire campagne pendant la primaire socialiste.

Sa mesure phare, appelée "le salaire Brun", prévoyait de faire baisser la part de la CSG sur les salaires de moins de 4.000 euros par mois pour augmenter les salaires nets.

Mais alors que la liste des candidats a été officialisée mercredi, surprise: Philippe Brun n'en est pas.

Dans la foulée, un responsable socialiste explique qu'il a été suspendu à titre conservatoire du parti, pour des "accusations de violence".

L'intéressé fait part de sa "stupeur" et répond qu'il "ignore ce qui (lui) est reproché".

Electeur de Jean-Luc Mélenchon en 2017, plutôt que de Benoît Hamon, il voulait que le PS au pouvoir mène une politique "beaucoup plus à gauche" que celle de l'ancien président François Hollande et de son Premier ministre Manuel Valls.

Mais cela ne l'a pas empêché de faire alliance avec l'aile droite du parti face à Olivier Faure lors de la bataille du congrès de Nancy en 2025. Et pendant la séquence budgétaire de la fin de l'année, d'être un fervent défenseur du compromis avec les macronistes.

- "Jeune homme pressé "-

"Brun, il est passé de la gauche à la droite du parti en un an parce que sa ligne politique c'est son ambition", cingle un de ses collègues socialistes. Un député du groupe communiste le voit en "jeune homme pressé", un dirigeant du centre-gauche dit craindre que ce "soit une comète", qui veuille "aller trop vite".

"Il se voit en président de l'univers", dénonçait un autre participant à la primaire sociale-démocrate quelques jours avant sa suspension.

M. Brun justifie ses choix par la conviction que le "meilleur moyen de laisser l'extrême droite gagner, c'est le chaos parlementaire".

"J'ai une conscience plus élevée de l'extrême droite que les apparatchiks et les militants de salon. Je la vis au quotidien", dit le seul député du département de l'Eure à ne pas être membre du Rassemblement national, connu pour ses campagnes de terrain, notamment dans les foires à tout normandes.

Un cadre RN rapporte des contacts à l'initiative de l'entourage de M. Brun lors de l'examen de son texte sur la nationalisation d'EDF. "C'est un peu le souverainisme de gauche", décrit-il.

François Hollande reconnaît cependant à son voisin de banc, diplômé de l'Ena et d'HEC comme lui, des "compétences sur le plan technique" et une "éloquence parlementaire".

Le magazine L'Express rapporte que M. Brun s'est lui-même décrit comme "Montebourg dans le corps de François Hollande".

Le député au visage rond et à la barbe soignée le réfute, mais c'est aussi la comparaison qui vient à Ingrid Levavasseur, égérie "gilet jaune" avec qui il a fait campagne pour les municipales à Louviers (Eure) en 2020: "C'est un François Hollande bis qui est en train de naître", image-t-elle.

Louviers, où il a également échoué de peu à se faire élire maire aux municipales de 2026.