Oise : Thomas Fourgeot, nouveau directeur général de la préfecture

Parti en juillet, Frédéric Bovet est remplacé par Thomas Fourgeot, nommé nommé par décret du mercredi 5 août par décret du 5 août. Avant d'être nommé à ces postes, il a été sous-préfet et directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise. Diplômé de Sciences Po Grenoble, il a principalement exercé sa carrière en région parisienne. Chef du bureau de la police administrative et des libertés publique à la préfecture des Hauts-de-Seine en 1996, il devient par la suite chef du service interministériel de défense et de protection civile pour exercer en ensuite le poste de directeur de réglementation à la préfecture de Seine-Saint-Denis.

Diplômé de l’ENA par la suite, il entre au ministère de l’Économie, des finances, de l’action et des comptes publics e, tant qu'adjoint au chef du bureau de l’expertise juridique. Il devient plus tard chef du bureau du conseil fiscal et de la valorisation financière du secteur public local. Il intègre par la suite le ministère de l’Intérieur, durant quatre ans, en devenant chef du bureau des gradés et gardiens de la paix.