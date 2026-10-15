Le centre social fait partie des huit lauréats régionaux de la 4ᵉ édition du Prix des Dynamiques et Solidarités Rurales du CESER Hauts-de-France. Installé dans la commune de 1 000 habitants Le Coudray-Saint-Germer, au cœur du Pays de Bray Oise - limitrophe à la Normandie - ce centre social propose une multitude de services et d'animations. Son objectif ? «Notre rôle est d'aider le monde rural et créer du lien social, explique Claudine Kubler, directrice du Centre Maillard depuis presque six ans. Nous travaillons beaucoup sur la communication cette année car nous voulons monter ce qu'est un centre social en enlevant les préjugés parce que c'est social au sens "faire société"».

Parmi ses actions, son initiative baptisée "Roulons ensemble en Pays de Bray" a été primée par le Prix des Dynamiques et Solidarités Rurales du CESER Hauts-de-France et récompensé par la Banque des Territoires par un prix de 5 000 euros. Le concept ? Une plateforme de mobilité solidaire mettant en relation 13 chauffeurs bénévoles et une flotte de véhicules à tarif kilométrique réduit pour accompagner les habitants en déficit de mobilité lors de déplacements quotidiens. Lancé en 2019, ce transport solidaire permet «de rendre service à ceux qui n'ont pas le permis ou n'ont pas de moyen de voiture ou on en problème physique. En milieu rural, la mobilité est l'un des principaux problèmes», note Claudine Kubler. Ce service répond à un réel besoin : en 2025, 681 trajets ont été effectué et 154 personne en ont bénéficié. Le dispositif se révélant nécessaire, il a été reconduit en 2026.

Un tiers-lieu

Au sein du centre Maillard, qui s'étend sur 572 m², il existe pléthore de services. Services administratifs, animations, accueil loisirs des enfants, jardin partagé, bibliothèque, cantine scolaire, accueil France Services, ateliers, animations... le centre social est devenu un véritable tiers-lieu et un lieu de vie, de rencontres et d'échanges. Car son objectif est de rompre l'isolement, une problématique réelle dans les zones rurales.