Conformément aux dispositions légales encadrant les syndicats mixtes territoriaux, le PETR du Pays de Verdun a procédé à l’installation de ses nouvelles instances dirigeantes. Jean-Marie Addenet conserve la présidence de la structure et sera épaulé par trois vice-présidents chargés de secteurs stratégiques pour le développement local : Patricia Houckert pour les mobilités, Antoine Collot pour la culture et Régis Aubry pour les transitions.

Le bureau du PETR rassemble désormais un représentant de chacune des intercommunalités membres. Cette organisation vise à renforcer la coordination entre les différents territoires qui composent le Pays de Verdun, de Stenay à Étain en passant par Montmédy, Damvillers ou encore l’Argonne meusienne. Au total, onze nouveaux délégués syndicaux rejoignent l’instance et participeront à la définition des orientations de la mandature.

Les PETR, des outils de coordination de plus en plus stratégiques

À l’échelle nationale, les Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) occupent une place croissante dans l’organisation des politiques publiques locales. Créés pour favoriser la coopération entre intercommunalités, ils permettent de construire des stratégies communes sur des sujets qui dépassent les limites administratives traditionnelles, comme les mobilités, l’aménagement du territoire, la transition écologique ou encore le développement économique. Les PETR s’inscrivent ainsi dans une logique de concertation et de planification à l’échelle de bassins de vie cohérents, où les enjeux sont souvent partagés entre plusieurs collectivités.