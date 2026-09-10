L’entreprise Ensol, spécialisée dans le photovoltaïque résidentiel, mise sur la Normandie. Elle a annoncé l’ouverture d’une agence à Rouen. Un choix stratégique pour l’entreprise, qui entend profiter de la forte progression de l’autoconsommation dans la région.

«Le marché normand vit une accélération spectaculaire qui prouve que le solaire n’est plus une affaire de latitude», affirme Paul de Préville, cofondateur d’Ensol. Selon l’entreprise, «le nombre d’installations en autoconsommation a bondi de 80% en Normandie en un an, jusqu’à 90% dans la Manche. Le marché global aurait, lui, progressé de 30% en six mois, une dynamique que l’entreprise relie notamment aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient».

De quoi, selon Ensol, «briser les idées reçues» et installer la région «sur la carte du solaire français». «Contrairement aux clichés tenaces, le climat normand s’impose aujourd’hui comme une véritable opportunité pour le solaire résidentiel. Avec un ensoleillement moyen de 1 540 heures par an, allant des brumes marines du littoral de la Manche et de la Seine-Maritime jusqu’aux zones très favorables de l’Eure et du sud de l’Orne, la région n’a rien à envier aux autres territoires», explique l’entreprise.

Une dizaine de recrutements prévus

Pour accompagner ce déploiement, Ensol prévoit une dizaine de recrutements. L'entreprise propose un accompagnement de ses clients de l’étude technique jusqu’à la maintenance, annoncée sur 30 ans. Elle mise également sur sa solution de «pilotage intelligent», une «application qui orchestre automatiquement 80% de la consommation du foyer afin de favoriser l’utilisation de l’énergie au moment où elle est produite».

Créée en 2023, l’entreprise compte aujourd’hui 75 collaborateurs et revendique plus de 1 500 installations en France. Elle table sur une progression de 20% de son chiffre d’affaires, notamment grâce à cette nouvelle implantation.