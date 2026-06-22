Premier camp des jeunes sapeurs-pompiers en Meurthe-et-Moselle

Organisé à l’État-major du Sdis 54, ce rassemblement constitue un investissement majeur pour l'avenir de la sécurité civile locale. En plus du passage du brevet national des JSP, le camp mise sur l'ouverture européenne en accueillant des jeunes du Luxembourg et de Belgique. Cette dimension transfrontalière permet de mutualiser les compétences opérationnelles et de standardiser les valeurs de solidarité face aux risques de demain. Pour le tissu régional, consolider ce vivier de futurs sapeurs-pompiers volontaires est un impératif économique : cela garantit la continuité du modèle de secours de proximité sans surcoût budgétaire pour les collectivités.

Temps forts et ouverture publique : quatre jours de mobilisation

Le programme intègre plusieurs temps forts ouverts au public, à l'instar de la cérémonie de la Journée nationale des sapeurs-pompiers prévue le 26 juin, qui réunira près de 500 professionnels. Les journées suivantes alterneront épreuves physiques, raids de cohésion et examens officiels, avant la remise finale des casques le 29 juin. En mettant à l'honneur une jeunesse engagée autour de valeurs fortes, les organisateurs renforcent l’attractivité territoriale et la résilience économique de la région.

Ce premier camp départemental pose ainsi les bases d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences réussie pour le secours public en Meurthe-et-Moselle. Une initiative managériale et citoyenne à fort impact, dont le modèle pourrait inspirer d'autres départements du Grand Est.