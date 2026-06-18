Tourisme
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Interview

Prendre le temps de redécouvrir le territoire

Et si voyager consistait simplement à ralentir ? Le «slow tourisme» séduit de plus en plus de visiteurs en quête d’expériences locales, authentiques et plus respectueuses de l’environnement.

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Par Lolita Péron-Vranesic
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 18 juin 2026 - Mis à jour le 18 juin 2026
<p>À vélo, sur l’eau, à cheval ou à pied, dans le Nord et le Pas-de-Calais, plusieurs acteurs touristiques régionaux développent des expériences pensées pour déconnecter et redécouvrir le territoire autrement. Avec son agence «Ch’tis Voyages à Vélo», Fabien Deprick organise des séjours cyclotouristiques clés en main dans les Hauts-de-France. Itinéraires, hébergements, transferts de bagages et conseils pratiques permettent aux voyageurs de pédaler sans se soucier de l’organisation. Ancien salarié reconverti, il est parti d’un constat simple : beaucoup de personnes souhaitent tenter le voyage à .

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