Prendre le temps de redécouvrir le territoire

Publié le 18 juin 2026
- Mis à jour le 18 juin 2026
<p>À vélo, sur l’eau, à cheval ou à pied, dans le Nord et le Pas-de-Calais, plusieurs acteurs touristiques régionaux développent des expériences pensées pour déconnecter et redécouvrir le territoire autrement. Avec son agence «Ch’tis Voyages à Vélo», Fabien Deprick organise des séjours cyclotouristiques clés en main dans les Hauts-de-France. Itinéraires, hébergements, transferts de bagages et conseils pratiques permettent aux voyageurs de pédaler sans se soucier de l’organisation. Ancien salarié reconverti, il est parti d’un constat simple : beaucoup de personnes souhaitent tenter le voyage à .
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