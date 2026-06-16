Les 2 avril et 9 juin 2026, 44 élèves de deux écoles du Grand Chalon ont restitué les connaissances acquises au cours d’un programme pédagogique consacré à l’eau. Les participants, issus de l’école Saint-Exupéry de Chalon-sur-Saône et de l’école élémentaire de Saint-Léger-sur-Dheune, ont présenté leurs réalisations devant leurs enseignants, leurs familles ainsi que les représentants des collectivités et des partenaires impliqués dans le projet.



Mis en place depuis 2020 par le Grand Chalon, en partenariat avec SUEZ et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Pays de Bourgogne, ce dispositif propose chaque année un parcours de cinq séances à deux classes du territoire. Les élèves découvrent notamment le cycle naturel de l’eau, son acheminement jusqu’aux foyers, les bonnes pratiques pour limiter le gaspillage et les différentes étapes du traitement des eaux usées. Le programme inclut également une visite de la station d’épuration de Port Barois à Chalon-sur-Saône.

Une sensibilisation élargie à l’échelle du territoire

Au-delà de ces deux classes, le Grand Chalon poursuit ses actions de sensibilisation auprès du public scolaire. Dans le cadre de son programme consacré à la transition écologique, près de 160 classes ont bénéficié d’interventions pédagogiques au cours de l’année scolaire 2025-2026, représentant environ 3 400 élèves. Ces animations abordent différents thèmes liés à l’environnement et au développement durable.



Concernant plus spécifiquement la ressource en eau, 31 classes, soit plus de 680 élèves, ont participé à des actions de sensibilisation durant l’année. Les équipes de SUEZ ont également accueilli 154 élèves de cinq classes pour des visites pédagogiques de la station d’épuration de Chalon-sur-Saône. À travers ces initiatives, les partenaires souhaitent développer la compréhension des enjeux environnementaux dès le plus jeune âge et encourager l’adoption de comportements responsables en matière de préservation de l’eau.