Présidentielle: François Fillon apporte son soutien à Bruno Retailleau

L'ancien Premier ministre François Fillon a apporté samedi son soutien à Bruno Retailleau pour l'élection présidentielle, le qualifiant de "seul candidat crédible qui soit clairement à droite", lors d'un discours à Avignon.

"Je ne vois qu'une candidature capable d'engager le sursaut national, c'est celle de Bruno Retailleau", a déclaré l'ex-candidat de la droite à la présidentielle de 2017, dont la campagne avait vacillé avec les révélations sur les emplois fictifs de sa femme, une affaire pour laquelle il a depuis été définitivement condamné.

Bruno Retailleau "est le seul candidat crédible qui soit clairement à droite, qui n'ait jamais varié dans ses convictions, et qui soit capable de générer un large rassemblement des droites", a ajouté M. Fillon lors du discours d'ouverture des Universités du mouvement "Oser la France" de l'ancien député et vice-président de LR Julien Aubert.

"Cette élection présidentielle n'est pas une émission de téléréalité. C'est la dernière sortie sur l'autoroute qui mène à l'effacement d'une nation, qui fit rayonner la foie chrétienne puis l'idéal républicain, et l'universalisme", a ajouté l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy.

A la peine dans les sondages, le candidat LR Bruno Retailleau a proposé jeudi un débat à son rival Edouard Philippe, le favori du bloc central dans les intentions de vote, afin de confronter leurs projets devant les Français.