Raphaël Glucksmann se retrouve pour la première fois au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe pour accéder au second tour de l'élection présidentielle, crédité comme ses deux concurrents de 15 % des voix dans un sondage Opinionway pour Les Echos et Radio Classique publié jeudi.

Large vainqueur de la primaire sociale-démocrate dimanche, Raphaël Glucksmann atteindrait même 16 % des voix et se qualifierait pour le second tour dans l'hypothèse où Gabriel Attal (crédité de 11 %) serait le candidat du bloc central à la place d'Edouard Philippe.

Par rapport à la précédente vague du baromètre (10 septembre), le fondateur de Place publique prend entre 4 et 5 points selon les hypothèses retenues. Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon, déjà testé à 15 % dans le précédent baromètre, reste stable dans la plupart des scénarios, mais baisse d'un point dans le cas de figure où Edouard Philippe et Gabriel Attal seraient tous les deux candidats.

Ces derniers voient leurs intensions de vote baisser : depuis le premier baromètre Opinionway en juillet, lorsqu'ils sont testés chacun comme seul candidat du bloc central, le maire du Havre perd 7 points, l'ancien ministre de l'Education 5 points.

Dans tous les cas de figure, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann ou Edouard Philippe arriveraient très loin derrière Marine Le Pen, créditée, quelle que soit l'hypothèse retenue, d'au moins 35 % des voix au premier tour.

Loin derrière ce trio, le candidat LR Bruno Retailleau est crédité de 7 % à 9 % des voix au premier tour.

Un sondage, comme toute enquête d'opinion, est une photographie du moment sans valeur prédictive.

Enquête réalisée du 13 au 14 octobre, après les résultats de la primaire sociale-démocrate, auprès d'un échantillon de 1.043 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.