Édouard Philippe va écrire aux responsables des différents "partis" et "courants" de "la droite et du centre" afin de les réunir "autour de la Toussaint" pour explorer les "convergences programmatiques" et commencer à préparer les élections législatives, a indiqué mardi la direction de campagne du candidat Horizons.

Le maire du Havre "va prendre l’initiative de proposer aux familles de la droite et du centre de se réunir à la Toussaint pour parler de la suite, pour parler de l’après, pour une sorte de +Comité de l’après+", a indiqué à la presse le secrétaire général du parti, Christophe Béchu.

M. Philippe, qui entend "rassembler la droite et le centre" dans le cadre d'une "recomposition politique", va écrire aux responsables des partis d'un arc allant "du MoDem à Nouvelle Énergie", le parti de David Lisnard, a précisé M. Béchu.

L'objectif étant "à la fois de discuter de nos convergences programmatiques" et des élections législatives qui suivraient très probablement l'élection présidentielle.

Lors d'un discours à Tourcoing (Nord) à l’occasion de la rentrée politique de Gérald Darmanin, M. Philippe a expliqué vouloir créer "un nouveau parti" ou "une confédération de partis", avec "des candidats uniques dans chaque circonscription" pour ces législatives.

L'ancien Premier ministre réunit pour la première fois mardi soir à Paris un "comité politique" comprenant la direction d'Horizons et "toutes celles et ceux qui nous ont soutenus, ralliés, qui s'inscrivent dans la démarche de rassemblement et d'unité". Les ministres Gérald Darmanin et Maud Bregeon devraient notamment être présents.

Ce "comité politique" a vocation à "devenir régulier", a précisé Christophe Béchu.

Horizons annonce cette initiative alors que le "comité de liaison", voulu au printemps à l'initiative de Gabriel Attal et qui réunit un représentant d'Horizons, de Renaissance, du MoDem, de l'UDI et du Parti radical, doit se réunir mercredi à Paris.

S'il n'est "pas question d'en acter la fin", "le comité de liaison ne recoupe pas tout l’espace de la droite et du centre", a observé M. Béchu.

Édouard Philippe va, par ailleurs, quitter la "présidence exécutive" du parti Horizons, qu'il a fondé en 2021.

Le parti va également prochainement lancer au plan local les "comités avec Édouard" qui ont vocation à rassembler "des gens d’Horizons mais potentiellement d’autres familles de la droite et du centre" qui "se retrouvent dans cette démarche"