Prix de Diane : L'élégance au galop

Tourisme
Armada Rouen 2027 : les préparatifs sont lancés à un an de l'ouverture
29/06/2026 Chloé Guerout
Rouen (76)
À Chantilly, le Prix de Diane Longines 2026 a tenu toutes ses promesses, mêlant sport de très haut niveau, élégance et art de vivre à la française. Dans le décor unique de l’hippodrome, la grande classique réservée aux pouliches a offert un spectacle autant mondain qu’hippique. Ryan Moore, avec la pouliche Diamond Necklace, s'est imposé lors de cette compétition en réalisant un temps exceptionnel de 2 minutes 03 secondes 78 centièmes, manquant d'un centième le record de Trêve.
Les cavalières du Musée vivant du Cheval. © Anne-Sophie Combrez
Le traditionel pique-nique. © Anne-Sophie Combrez
Eric Woerth, président du PMU, entouré de l'entourage du vainqueur. © Anne-Sophie Combrez
Le défilé des concurrents. © Anne-Sophie Combrez
Des tenues spectaculaires. © Anne-Sophie Combrez
Plumes et rubans aux rendez-vous sur les chapeaux. © Anne-Sophie Combrez
Récupération des chevaux après l'effort. © Anne-Sophie Combrez
Le public et venu nombreux. © Anne-Sophie Combrez
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