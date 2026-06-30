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Prix de Diane : L'élégance au galop

À Chantilly, le Prix de Diane Longines 2026 a tenu toutes ses promesses, mêlant sport de très haut niveau, élégance et art de vivre à la française. Dans le décor unique de l’hippodrome, la grande classique réservée aux pouliches a offert un spectacle autant mondain qu’hippique. Ryan Moore, avec la pouliche Diamond Necklace, s'est imposé lors de cette compétition en réalisant un temps exceptionnel de 2 minutes 03 secondes 78 centièmes, manquant d'un centième le record de Trêve. 

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Par La Rédaction
La Gazette Oise
Publié le 30 juin 2026 - Mis à jour le 30 juin 2026
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