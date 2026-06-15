Quatre enseignants-chercheurs de l’UBE nommés à l’IUF





L’Institut Universitaire de France (IUF), ayant pour mission de soutenir la recherche de haut niveau dans les universités et de favoriser l’interdisciplinarité, vient de dévoiler la liste de ses nouveaux membres. Parmi eux figurent quatre enseignants-chercheurs de l’Université Bourgogne Europe : Oscar Ferreira, Philippe Grelu, Taro Kimura et Maxime Lassalle-Han. Cette distinction récompense l’excellence de leurs travaux et porte à 30 le nombre de membres de l’IUF au sein de l’UBE.

Une reconnaissance pour les laboratoires de l’UBE

Cette nomination illustre le dynamisme scientifique de l’Université Bourgogne Europe. Les chercheurs distingués présentent des profils variés, avec des travaux couvrant le droit constitutionnel, la photonique, la physique mathématique et le droit pénal des affaires. Leur intégration prend effet le 1er octobre 2026.

Oscar Ferreira mène ses travaux au sein du laboratoire CREDESPO. Il travaille sur le droit constitutionnel et les idées politiques, avec un projet consacré à l’évolution historique des valeurs constitutionnelles et à leurs interprétations concurrentes au fil du temps.

Philippe Grelu, professeur au laboratoire ICB, est spécialisé dans la photonique ultrarapide. Il développe des recherches sur les lasers à fibre optique et les systèmes optiques complexes, avec l’objectif de concevoir de nouvelles générations d’oscillateurs laser plus performants.

Taro Kimura, maître de conférences à l’Institut de Mathématiques de Bourgogne, travaille à l’interface entre les mathématiques et la physique théorique. Ses recherches portent sur les structures issues de la théorie quantique des champs et sur les invariants géométriques, avec des perspectives en géométrie avancée.

Par ailleurs, Maxime Lassalle-Han mène ses travaux au sein du CREDIMI. Il s’intéresse au droit pénal des affaires et aux transformations numériques, notamment à la coopération entre acteurs publics et privés dans la lutte contre la criminalité économique.



