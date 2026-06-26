L'université d'Artois annonce l’ouverture d’un nouveau Master pour la rentrée 2026-2027, sur son campus de Lens. Il s'agit d'un Master Intelligence Artificielle, pour former des spécialistes capables de concevoir, développer et déployer des solutions basées sur l’intelligence artificielle. Il se concentre sur la maîtrise des fondements théoriques, des méthodes algorithmiques et des outils logiciels modernes de l’IA.

Une alternance possible

Le Master propose deux spécialisations : le parcours Fondements de l’IA (FIA) et le parcours Intelligence Artificielle Appliquée (I2A). Les deux partagent un socle commun, tout en étant orientés vers les aspects théoriques et méthodologiques de l’IA, et vers ses applications concrètes dans des domaines variés.

L'obtention de ce master permet de travailler en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, data scientist, ingénieur machine learning, chef de projet IA ou de poursuivre en doctorat. Les secteurs d’application incluent la santé, l’industrie, l’environnement, les services numériques et la recherche. La formation est ouverte à l'alternance et bénéficie de deux accords de double diplôme avec l’Université de Palerme et l’Université de Calabre en Italie.

Plus de détails sur le contenu des formations sur le site de l'université d'Artois. is.