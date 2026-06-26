



L’Université Bourgogne Europe a confié la direction de son site universitaire du Creusot à Florence Marty. Élue à l’unanimité lors du conseil de site du 21 mai 2026, elle a officiellement pris ses fonctions le 1er juin, succédant à Séverine Marques, enseignante d’anglais au Centre Universitaire Condorcet.

Un parcours ancré dans l’enseignement supérieur creusotin

Florence Marty a suivi une licence puis un master en Langues, Littératures et Civilisations Étrangères, langue espagnole, à Montpellier. Agrégée en 2010, elle effectue son année de stage dans un collège à Béziers avant de rejoindre l’IUT du Creusot comme enseignante d’espagnol au département Techniques de Commercialisation.

Au fil des années, elle assume plusieurs responsabilités au sein de l’établissement. D’abord directrice des études de la licence professionnelle GTTI, puis du département Techniques de Commercialisation, elle devient cheffe de département en 2015. En 2022, Florence Marty accède au poste de directrice adjointe de l’IUT, en charge notamment des relations internationales et de la communication.

Des projets pour l’ensemble du campus

Parmi les réalisations auxquelles elle a contribué figurent l’installation d’écrans et de bornes sur le campus, la création d’une unité d’enseignement consacrée à l’économie circulaire ainsi que le programme de mobilité FORTHEM associé.

Dans ses nouvelles fonctions, Florence Marty continuera de s’investir dans les relations internationales et la communication. Elle entend poursuivre les actions de solidarité engagées sur le site, développer de nouveaux projets liés à la transition écologique et maintenir une attention particulière aux questions d’inclusion.