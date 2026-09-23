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Décryptage

Rebound à Dunkerque : le port mise sur le carburant d’aviation durable

Sur une friche industrielle de 100 hectares au nord-est du port de Dunkerque, quatre géants européens s’apprêtent à installer Rebound, une usine de production de carburant d’aviation durable (SAF). Une coentreprise qui a été finalisée en août 2026, et que le Grand Port Maritime de Dunkerque voit comme une étape supplémentaire de sa mue vers l’industrie de demain.

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©Technip Energies

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Par Claire Decraene
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026
<p>«Rebound», c’est le nom de la coentreprise annoncée par Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos pour développer, au Port de Dunkerque, l’une des plus grandes unités de production de SAF (Sustainable Aviation Fuel ou carburant d’aviation durable) d’Europe. «<em>Avec Rebound, nous voulons démontrer que la décarbonation peut aussi être un moteur de réindustrialisation,</em> explique Adrien Bouzel, directeur du projet Rebound.<em> Produire ici, à Dunkerque, un carburant d’aviation durable à l’échelle industrielle, c’est faire émerger une industrie nouvelle en s’appuyant sur des technologies .

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