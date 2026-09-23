Rebound à Dunkerque : le port mise sur le carburant d’aviation durable

Décryptage

Sur une friche industrielle de 100 hectares au nord-est du port de Dunkerque, quatre géants européens s’apprêtent à installer Rebound, une usine de production de carburant d’aviation durable (SAF). Une coentreprise qui a été finalisée en août 2026, et que le Grand Port Maritime de Dunkerque voit comme une étape supplémentaire de sa mue vers l’industrie de demain.