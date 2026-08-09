



Cycles Lapierre a déposé, le 5 août 2026, une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire auprès du tribunal de commerce de Dijon. Le fabricant de vélos, fondé en 1946 à Dijon, souhaite s'appuyer sur cette procédure pour maintenir son activité, consolider sa situation financière et poursuivre la recherche d'un investisseur. L'audience devant le tribunal est prévue le 25 août.

Un marché du vélo sous pression

L'entreprise, qui emploie aujourd'hui 106 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 99,1 millions d'euros en 2025. Comme l'ensemble du secteur, elle fait face au retournement du marché du vélo après les années de forte demande liées à la crise sanitaire. La baisse des volumes, des stocks élevés chez les acteurs de la filière, la pression sur les marges ainsi que la fin du soutien financier du groupe Accell ont fragilisé sa situation.

Ces dernières années, Cycles Lapierre a engagé plusieurs mesures pour améliorer ses performances. L'entreprise a réduit ses coûts, adapté son organisation et réduit ses stocks de produits finis. Sa perte d'exploitation s'est également contractée entre 2024 et 2025, tandis que les premiers mois de 2026 ont fait apparaître une amélioration des marges. Ces avancées restent toutefois insuffisantes pour rétablir sa trésorerie.

La recherche d'un investisseur se poursuit

La direction poursuit désormais la recherche d'un investisseur industriel ou financier afin de soutenir son plan de continuation et de retrouver son autonomie. En parallèle, elle indique avoir mobilisé les principaux acteurs publics et économiques du territoire afin de favoriser l'émergence d'une solution durable pour l'emploi et le savoir-faire dijonnais, sans se substituer à l'investissement privé.





L'entreprise précise qu'il ne s'agit pas d'une demande de liquidation et assure que son activité se poursuit normalement. Les commandes, les livraisons, le service après-vente, les garanties et la fourniture de pièces de rechange restent assurés. Les collaborateurs seront informés de l'évolution de la procédure, tandis qu'une nouvelle communication est prévue après la décision du tribunal puis au fil de l'avancement de la recherche d'un investisseur.



