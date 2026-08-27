Grand rendez-vous de la rentrée économique, la REF a lieu cette année à Roland Garros, sur le thème «Courage», comme un clin d'œil aux crises que traversent les entrepreneurs depuis des années déjà et à quelques mois de l'élection présidentielle. Une nouvelle fois, la Région et le Medef Hauts-de-France étaient présents, accompagnés d'un important tissu économique, pour porter d'une même voix les ambitions économiques du territoire, mais aussi son attractivité auprès des investisseurs, chefs d'entreprises et influenceurs économiques nationaux et internationaux.

Nouvelle formation pour les dirigeants

Après un cocktail régional où 300 entreprises étaient attendues, le président de Région Xavier Bertrand est intervenu autour de deux thèmes : «Peut-on encore sauver l'industrie française» et «La solidarité inconditionnelle : jusqu'à quand ?», en présence notamment de Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des solidarités.

L'occasion également pour le Medef Lille Métropole de lancer une formation à destination des dirigeants, à raison de d'une durée de trois heures. L'objectif de ce module baptisé «Paroles d'entrepreneurs» : se former à la fiscalité, l'emploi, la transition écologique, le partage de la valeur, l'innovation... Les prochaines sessions auront lieu les 23 et 24 septembre prochains à Entreprises et Cités.

L'an dernier, 13 000 entrepreneurs ont participé à la REF, autour de 17 débats et keynotes. L'événement se décline également tout au long de l'année en numérique avec des rendez-vous réguliers dédiés aux technologies émergentes et à la transformation numérique des organisations, mais aussi par des cycles de réflexion approfondis.