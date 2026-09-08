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Réseaux’Nance : une rentrée sous le signe de la vie associative et de la convivialité

Le mercredi 16 septembre 2026, le campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy accueillera l’événement Réseaux’Nance, le rendez-vous de la rentrée étudiante. Organisée par la MDE Lorraine Sud et les associations locales, cette journée d'intégration mixera engagement citoyen, animations culturelles et concerts pour fédérer la communauté universitaire et stimuler l'économie de proximité. 


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Le campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy. © Université de Lorraine.

Le campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy. © Université de Lorraine.

Par L.R
Les Tablettes Lorraines
Publié le 8 septembre 2026 - Mis à jour le 8 septembre 2026

Le campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy vibrera au rythme de Réseaux’Nance. Ce rassemblement de rentrée mettra à l'honneur la MDE Lorraine Sud et les associations du territoire. 

Une vitrine festive pour l'économie de proximité

De 15 h à 18 h, le village associatif permettra aux étudiants de découvrir les projets locaux. À partir de 18 h, la manifestation basculera vers un format culturel et festif avec une programmation musicale variée, allant de la pop acoustique de Misojour au set électro de Kaslan. Ce volet événementiel soutient directement les acteurs économiques locaux. Plusieurs food trucks de la région et une buvette étudiante proposeront une offre de restauration accessible et diversifiée. Cette logistique souligne l'impact direct de la vie étudiante sur l'activité commerciale de l'agglomération nancéienne.

Réseaux’Nance s'affirme ainsi comme le catalyseur essentiel d'une rentrée réussie, alliant cohésion sociale et vitalité locale pour lancer la nouvelle année universitaire.

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