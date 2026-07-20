RETIF obtient la médaille de Bronze EcoVadis

Après avoir été récompensé, pour la deuxième année consécutive, par le Trophée de la Meilleure Satisfaction Client dans la catégorie «Matériels Professionnels», RETIF obtient la médaille Bronze EcoVadis. Cette distinction récompense la transformation du Groupe avec son plan stratégique RETIF28, «en conciliant performance économique, excellence opérationnelle, responsabilité environnementale et qualité de l'expérience client», exprime-t-il.

Concrètement, EcoVadis récompense les politiques et actions mises en œuvre par le Groupe autour de quatre grands piliers : l'environnement, le social et les droits humains, l'éthique ainsi que les achats responsables. Et avec un score global de 69/100, cette distinction place RETIF Group parmi les 35 % des entreprises les mieux évaluées au niveau mondial. «La satisfaction de nos clients constitue aujourd'hui un véritable indicateur de notre performance. Recevoir cette reconnaissance de leur part, tout en obtenant la médaille EcoVadis, démontre que notre transformation s'appuie sur des engagements concrets, tant en matière de qualité de service que de responsabilité sociétale», explique Thina Cadierno, directrice générale RETIF Group.