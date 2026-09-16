La fintech britannique Revolut a indiqué mercredi avoir été victime d'une usurpation d'identité qui l'a conduite à transmettre les informations de certains clients à "un tiers non autorisé", qui s'est fait passer pour une agence gouvernementale.

"Dès la détection de cette activité, nous avons immédiatement bloqué l'adresse et alerté l'agence gouvernementale concernée, les forces de l'ordre, les autorités de protection des données et les régulateurs financiers", a indiqué un porte-parole de la banque.

Selon une source proche du dossier, 680 clients ont été touchés dans plusieurs pays européens.

"Les fonds des clients ne sont pas affectés", a précisé la banque, qui dit avoir "contacté directement le nombre limité de personnes impactées".

Revolut évoque "une escroquerie sophistiquée" où "un tiers non autorisé a utilisé l'adresse e-mail de domaine d'une agence gouvernementale légitime pour soumettre de fausses demandes d'information".

Le régulateur britannique de la protection des données (ICO) a confirmé à l'AFP avoir "reçu un signalement". "Nous examinons les informations fournies", a-t-il ajouté.

Selon le Financial Times, la fuite de données concerne des adresses, des photos de vérification, des pièces d'identité ou encore des informations relatives à l'activité liées aux bitcoins.

Le quotidien financier dit être entré en contact avec les pirates informatiques affirmant être à l'origine de l'incident, qui auraient échangé des courriels avec la banque pendant plusieurs mois sous cette fausse identité.

Ils auraient ciblé des clients détenant d'importants volumes de cryptoactifs, notamment en Suisse et en France.

Fondée en 2015, Revolut, qui revendique désormais plus de 80 millions de clients dans le monde, a été une des pionnières des services financiers sur smartphone. A ses débuts, elle s'était concentrée sur le change de devises et les transferts d'argent simplifiés pour ses utilisateurs.

La rapidité de son expansion lui a valu des critiques quant à sa capacité à respecter les réglementations financières, notamment concernant la fraude et le blanchiment d'argent.

La néobanque a décroché en juillet une licence bancaire en Australie, puis a obtenu début septembre une autorisation conditionnelle aux Etats-Unis. Elle a annoncé mercredi avoir déposé une demande de licence en Suisse.

Le Royaume-Uni a été frappé l'an dernier par une vague de cyberattaques visant notamment le constructeur automobile Jaguar Land Rover, le distributeur Marks & Spencer, le grand magasin Harrods et la chaîne de supermarchés Co-op.