Le temps d'un week-end, le parc animalier de Sainte-Croix remonte le temps. Du 11 au 13 juillet, la quatrième édition de «Il était une fois une ferme d'antan», organisée avec les Amis de Romécourt, transformera le site en une véritable ferme lorraine du XIXe siècle. Plus de cinquante bénévoles, artisans et passionnés feront découvrir aux visiteurs les métiers et savoir-faire d'autrefois, à travers de multiples démonstrations : fabrication de beurre, traite de vaches à la main, cuisson traditionnelle du pain ou encore travail du cordier, du potier et du tailleur de pierre.

Tout au long de la journée, des saynètes en costumes d'époque feront revivre les grands moments de la vie rurale : rogations, fenaison, labours ou scènes de village. Certaines représentations seront même proposées en patois lorrain. Les visiteurs pourront également profiter d'animations musicales, de danses folkloriques, d'un orgue de barbarie, de jeux pour les enfants et d'un jeu de piste familial.

Un regard tourné vers l'agriculture de demain

Au-delà de la reconstitution historique, l'événement souhaite aussi ouvrir le débat sur les pratiques agricoles contemporaines. Une exposition d'anciens outils et de tracteurs retracera l'évolution du monde agricole avant de conduire les visiteurs vers la Ferme des Vents, où sont présentées des méthodes conciliant production, biodiversité et transmission.

L'objectif est de montrer que certains savoir-faire d'hier peuvent encore inspirer une agriculture plus respectueuse du vivant. Les quinze races domestiques emblématiques de la Ferme des Vents seront également à découvrir tout au long du week-end, au gré des déambulations des animaux.