Enedis en Picardie et l’Enceinte Festival ont officialisé, le mardi 23 juin, le renouvellement de leur partenariat pour l’édition 2026 du festival, qui se déroulera du 3 au 5 juillet prochain à Pierrefonds. Avec cette convention, pour la seconde année consécutive, l’Enceinte Festival sera entièrement alimenté par le réseau public d’électricité.

Ainsi, les équipes de la Base Opérationnelle Enedis de Margny-lès-Compiègne assureront le raccordement du site afin de répondre aux besoins électriques des scènes, des espaces techniques et de l’ensemble des infrastructures nécessaires au bon déroulement de l’événement. «Cette nouvelle convention traduit la volonté commune de proposer un événement festif tout en poursuivant leurs engagements en faveur d’un événement plus respectueux de l’environnement», expriment les deux partenaires.

Une alternative durable aux groupes électrogènes

Cette solution a un but environnemental. Déjà mise en œuvre lors de la première édition en 2025, brancher le festival au réseau électrique permet de réduire jusqu’à 90 % les émissions de CO₂ liées à l’énergie utilisée pendant le festival. Ainsi, cette solution représente une alternative durable aux groupes électrogènes traditionnellement utilisés lors des manifestations de grande ampleur. Et participe aussi à l’évolution des pratiques du secteur événementiel.

«Pour l’Enceinte Festival, ce choix s’inscrit dans une démarche globale visant à réduire son impact environnemental tout en conservant l’ambition artistique et la qualité d’accueil qui font le succès de l’événement. Cette collaboration démontre qu’il est possible de concilier exigence technique, attractivité culturelle et responsabilité environnementale», exprime Enedis.