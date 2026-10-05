Pour accompagner cette reprise, le nouveau dirigeant bénéficie d’un prêt à taux zéro de 20 000 euros accordé par TotalEnergies dans le cadre de son programme destiné aux projets de création, de reprise et de développement des entreprises. «En accompagnant la reprise de Cinquepalmi, nous soutenons la transmission d’un savoir-faire industriel historique et le maintien de l’emploi sur le territoire. Ce prêt à taux zéro traduit notre volonté d’être aux côtés des entrepreneurs qui contribuent au dynamisme économique local», souligne Gilles Pouret, directeur régional Grand Est de TotalEnergies.

Plus de 40 ans d’activité dans la métallerie

Fondée en 1982, Cinquepalmi travaille principalement avec une clientèle locale. L’entreprise intervient dans trois domaines : la serrurerie industrielle, la chaudronnerie et la charpente métallique. Elle conçoit, fabrique et répare des ouvrages métalliques, qu’ils soient standards ou réalisés sur mesure.

Portes, garde-corps, escaliers, passerelles, châssis, supports techniques ou encore structures d’accès et de sécurité font notamment partie de ses réalisations. L’entreprise travaille différents matériaux, dont l’acier, l’inox et l’aluminium, en utilisant des techniques de découpe, de pliage, de cintrage, de roulage et de soudure.

Avec cette reprise, Anthony Cantele souhaite poursuivre l’activité de l’entreprise et conserver son savoir-faire. La transmission des compétences, notamment par l’apprentissage, fait également partie des objectifs annoncés. «Reprendre Cinquepalmi représente pour moi l’opportunité de mettre mon énergie, mon expérience et ma vision au service d’une équipe solide», explique le nouveau dirigeant.

Un prêt à taux zéro pour accompagner la reprise

Le financement de 20 000 euros accordé à Cinquepalmi s’inscrit dans le programme de TotalEnergies destiné aux PME et start-up engagées dans un projet de création, de reprise ou de développement. Les prêts proposés peuvent atteindre 100 000 euros et sont remboursables sur deux à cinq ans, sans intérêts, garantie ni frais de dossier. Plusieurs conditions doivent toutefois être remplies, notamment la création ou le maintien d’au moins dix emplois en CDI sur trois ans.

Selon les chiffres communiqués par TotalEnergies, plus d’un million d’euros de prêts à taux zéro ont été accordés à 36 PME du Grand Est entre 2023 et 2026, pour près de 720 emplois concernés. En Moselle, sept entreprises ont bénéficié du dispositif depuis 2023, pour un montant total de plus de 180 000 euros.