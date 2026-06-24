



SAVOYE, concepteur et intégrateur de solutions logicielles et d’automatisation pour l’intralogistique et la Supply Chain Execution, vient de nommer Romain Lopès au poste de directeur commercial Advanced Software. Cette nomination intervient dans le cadre de la volonté du groupe d’accélérer le développement commercial de sa plateforme ODATiO, qui regroupe les fonctionnalités WMS, TMS et OMS au sein d’un environnement unifié.

Un parcours développé en interne et à l’international

Romain Lopès a rejoint SAVOYE en 2021. Depuis son arrivée, il a occupé plusieurs fonctions mêlant développement commercial, avant-vente et structuration d’équipes pluridisciplinaires. Plus récemment, il exerçait le poste de directeur grands comptes, où il gérait un portefeuille stratégique et accompagnait les projets de transformation de la supply chain des clients. Avant d’intégrer SAVOYE, il a travaillé pour SIDEL, avec une expérience internationale sur des projets industriels en Afrique et au Moyen-Orient. Le nouveau directeur est ratacché à Massimiliano Fochetti, Chief Sales Officer de SAVOYE.

Romain Lopès assurera le pilotage de la stratégie commerciale de l’offre software de SAVOYE. Il aura également pour mission d’animer les équipes commerciales et de soutenir l’adoption d’ODATiO auprès des acteurs de la logistique, du retail et de la distribution, ainsi que de renforcer son positionnement comme solution de référence sur le marché. Il sera également chargé de l’accompagnement des clients déjà équipés des solutions de générations précédentes.



