Rouen : la CPME prépare la rentrée des entrepreneurs

La CPME Normandie prépare l’un de ses rendez-vous phares de la rentrée économique régionale. Le 28 septembre 2026, l’organisation patronale réunira à Rouen les dirigeants de TPE et PME normandes à l’occasion de la Rentrée des Entrepreneurs Normands. Accueilli dans les locaux de l’IAE Rouen Normandie, l’événement se veut avant tout un espace de dialogue entre chefs d’entreprise, partenaires institutionnels et acteurs du développement économique. Si le programme détaillé n’a pas encore été dévoilé, la CPME annonce une soirée placée sous le signe des rencontres professionnelles, du partage d’expériences et de la création de nouvelles synergies entre entreprises du territoire. L’initiative bénéficie déjà du soutien de plusieurs partenaires majeurs, parmi lesquels Eiffage Génie Civil, SG Grand Ouest, Talenz Alteis et AG2R La Mondiale. Au-delà de l’aspect relationnel, ce type de rendez-vous contribue à renforcer l’écosystème économique régional en facilitant les mises en relation, les coopérations commerciales et les échanges de bonnes pratiques.

Les réseaux renforcent la compétitivité des PME

À l’échelle nationale, les réseaux d’entrepreneurs occupent une place croissante dans l’accompagnement et la compétitivité des PME. Face à un environnement économique marqué par les transformations technologiques, les tensions sur les coûts de production et les évolutions réglementaires, les dirigeants recherchent davantage de lieux d’échanges et de partage d’expériences. Les organisations patronales, clubs d’entreprises et réseaux professionnels jouent ainsi un rôle essentiel dans la diffusion d’informations stratégiques, l’accès à de nouvelles opportunités d’affaires et le développement de partenariats.