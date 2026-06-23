Rouen : Nicolas Mayer-Rossignol élu vice-président de France urbaine

La nomination de Nicolas Mayer-Rossignol à la vice-présidence de France urbaine intervient dans un contexte où la Métropole Rouen Normandie cherche à renforcer son positionnement sur les enjeux industriels et économiques. En tant que président de la métropole et maire de Rouen, il est déjà engagé sur les questions de réindustrialisation, de transition énergétique et de développement des filières économiques locales. Cette nouvelle fonction au sein de France urbaine lui permettra de porter ces thématiques à l’échelle nationale et de représenter les grandes collectivités dans les discussions avec l’État et les partenaires institutionnels.

France urbaine renforce son rôle national

France urbaine assure la coordination et la représentation des grandes collectivités auprès de l’État et des partenaires institutionnels, en portant des positions communes sur les principaux enjeux économiques et territoriaux. L’organisation intervient sur des thématiques structurantes telles que l’emploi, l’adaptation des compétences aux besoins des entreprises, ainsi que les transitions numérique et écologique, qui transforment en profondeur les modèles de développement des territoires urbains. Elle constitue également un espace de concertation entre métropoles, permettant d’harmoniser les stratégies locales dans un contexte de forte concurrence territoriale et de contraintes budgétaires. La nomination d’élus issus des grandes agglomérations à des fonctions nationales illustre ainsi un renforcement progressif du rôle des collectivités urbaines dans la gouvernance économique et industrielle du pays.