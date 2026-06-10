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Rouen : TraveledMap simplifie la lecture des voyages

Basée à Rouen, l’entreprise TraveledMap poursuit le développement de solutions numériques destinées aux professionnels du tourisme. Avec Trip Itinerary, la société propose un outil permettant de rendre les itinéraires de voyage plus lisibles grâce à une intégration dynamique de la cartographie. L’objectif est de faciliter la compréhension des parcours et d’améliorer l’expérience des voyageurs dès les premières secondes de consultation.

© TraveledMap.

© TraveledMap.

Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 10 juin 2026 - Mis à jour le 10 juin 2026

Créée en 2019, TraveledMap s’est développée autour d’un constat simple : les itinéraires de voyage sont souvent riches en informations mais restent parfois complexes à appréhender rapidement. L’entreprise normande a donc conçu Trip Itinerary, une solution qui associe cartes interactives, contenus descriptifs et visuels au sein d’un même parcours de lecture. Au fil du défilement de la page, la cartographie évolue automatiquement pour accompagner l’utilisateur et lui permettre de visualiser les différentes étapes du voyage.

La solution peut être intégrée rapidement aux sites internet existants, notamment grâce à des modules compatibles avec les principaux systèmes de gestion de contenu. Aujourd’hui, plusieurs milliers d’utilisateurs à travers le monde utilisent les solutions développées par l’entreprise rouennaise.

La cartographie interactive, un enjeu croissant pour le tourisme français

À l’échelle nationale, la transformation numérique du secteur touristique conduit les professionnels à repenser la manière dont ils présentent leurs offres. Les voyageurs recherchent désormais des contenus plus visuels, plus intuitifs et plus rapides à consulter. Dans un marché fortement concurrentiel, la qualité de l’expérience utilisateur devient un élément déterminant pour attirer l’attention et favoriser les réservations.