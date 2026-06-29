Sadec Akelys renforce la gouvernance de son bureau de Nancy

Trois nouveaux associés au sein de Sadec Akelys à Nancy ! Le groupe indépendant d’expertise comptable, de conseil et d’audit, présidé par Olivier Drouilly, vient de nommer Julien Marcot, Alexis Dohr et Laurent Jupille à la gouvernance du bureau nancéien.

Présent au sein de Sadec Akelys depuis 2011, Julien Marcot a construit l'ensemble de son parcours professionnel au sein du groupe. Après avoir débuté comme réviseur comptable, il a progressivement évolué vers des fonctions de management jusqu'à occuper aujourd'hui le poste de directeur adjoint associé.

«Cette nomination représente avant tout une marque de confiance. Être associé, c'est partager une vision commune et œuvrer dans l'intérêt du groupe, de ses collaborateurs et de ses clients», assure Julien Marcot.

Avec ses deux autres associés, le trio va pouvoir faire face aux enjeux majeurs avec en première ligne la généralisation de la facturation électronique.