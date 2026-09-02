En cette fin de l’été, durant deux semaines, les riverains de l’école Clin dans le quartier Saint-Jean à Saint-Quentin ont entendu des jeunes échanger en anglais… Quinze garçons et filles de diverses nationalités ont participé à un chantier de remise en état du square, dans le cadre d’un partenariat entre la ville et l’association Concordia. Aucune compétence technique particulière n’est requise explique Jason Vasseur, chargé de mission Concordia pour la région nord de la France, l’action se fait sur la base du volontariat.

Force de proposition

Une allée a été créée qui permet désormais de déambuler d’un point à l’autre du parc, les arbres ont été taillés, les équipements rénovés… pour ce chantier, le groupe a été encadré par les équipes techniques de la ville de Saint-Quentin. Non seulement, les jeunes volontaires ont travaillé «vite et bien» à la renaissance de cet espace du quartier Saint-Jean mais en plus ils ont souhaité apporter leur touche personnelle, laissant ainsi une empreinte de leur passage. Elles et ils ont ainsi proposé de décorer les tables de pique-nique remises en état. Une touche de couleur et d’originalité qui participe au retour à la vie de ce terrain accolé à l’école.

Rencontres et échanges

En parallèle de ce chantier, les jeunes hôtes ont été invités à découvrir la ville et à participer à diverses animations organisées durant l’été. Une ouverture sur des cultures différentes, la découverte d’une langue propre à chacun, l’objectif recherché de l’association Concordia qui est d’apprendre à se connaître pour vivre en paix, a été atteint dans ce square du quartier Saint-Jean à Saint-Quentin. Les jeunes bénévoles, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur fierté d’avoir contribué, en réaménageant cet espace de vie commune du quartier, à améliorer le cadre de vie de ses habitants. Lors de l’inauguration officielle, le 27 août dernier, Julien Alexandre, adjoint au maire en charge de la jeunesse, a invité les habitants «à construire l’avenir de ce square».