Saipol inaugure l’usine de Baleycourt

L’acquisition de l’usine de Baleycourt par Saipol marque une nouvelle étape pour l’économie meusienne. L’officialisation de l’opération s’est déroulée en présence d’Anne-Florence Canton, préfète de la Meuse, d’Arnaud Rousseau, président du groupe Avril, de Paul-Yves L’Anthoën, directeur général d’Avril, ainsi que des élus et partenaires du territoire. Implanté à proximité de Verdun, le site occupe une place importante dans la transformation du colza produit par les exploitations agricoles régionales. Son intégration au sein de SAIPOL, acteur majeur des huiles végétales et des biocarburants en France, doit permettre de sécuriser l’activité industrielle et de renforcer les débouchés locaux. Au-delà du maintien de l’outil de production, cette opération contribue à structurer une chaîne de valeur complète allant de l’agriculture à l’industrie de transformation. Pour la Meuse, territoire fortement marqué par l’agriculture et l’agro-industrie, l’arrivée d’un groupe de dimension nationale constitue également un signal positif en matière d’attractivité économique.

Les biocarburants au cœur des stratégies industrielles

À l’échelle nationale, les investissements dans les unités de transformation agricole s’inscrivent dans une stratégie plus large de renforcement de la souveraineté économique française. Le développement des biocarburants est considéré comme un levier de diversification énergétique permettant de réduire la dépendance aux énergies fossiles importées tout en créant de nouveaux débouchés pour les filières agricoles. Les groupes industriels multiplient ainsi les investissements afin de sécuriser leurs approvisionnements et de répondre à la demande croissante en carburants renouvelables. Cette dynamique soutient l’activité de nombreuses régions agricoles, favorise la création de valeur sur le territoire national et participe aux objectifs de transition énergétique.