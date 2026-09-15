Les résultats définitifs seront annoncés lors du 108e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France, qui se déroulera du 23 au 26 novembre prochains. Cette nouvelle fonction donnera à l’élu verdunois l’occasion de participer aux travaux de l’AMF et de faire remonter les préoccupations des collectivités locales. À l’échelle locale, Verdun poursuit plusieurs projets autour du cadre de vie, de la transition écologique, des services publics, du sport et du développement économique.

Verdun représentée au niveau national

Pour Verdun, cette entrée au sein du comité directeur constitue aussi une présence supplémentaire dans les échanges menés à l’échelle nationale. Elle intervient alors que la commune porte plusieurs projets dans les domaines de la culture, du sport, du cadre de vie et du développement local.

Samuel Hazard pourra ainsi contribuer aux discussions nationales aux côtés d’autres élus locaux et participer aux réflexions sur l’avenir des communes françaises.