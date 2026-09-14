La cuisine comme moyen d’inclusion ! Anissa, Nathan, Musiliya et Soumeya, quatre jeunes accompagnés par les DAME (Dispositifs d’accompagnement médico-éducatif) de l’AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux) de Saint-Nicolas-de-Port et de Vandœuvre, portent aujourd’hui un projet de Restaurant éphémère inclusif.

Ce projet est réalisé avec le soutien du Collectif Visibles et de l’association Lortie, autour de la cuisine dans l’objectif de concevoir un menu et assurer le service dans un restaurant éphémère nancéien (le lieu est encore à définir mais cela devrait être le bar Le Royal de la rue Mon Désert à Nancy) pour une quarantaine de couverts le 17 novembre prochain.

À la Fête de la soupe du 19 septembre

«Cette initiative fait de la gastronomie un véritable moteur de mixité sociale et d’inclusion. L’objectif est d’apprendre des recettes de saison et découvrir les techniques culinaires au rythme de chacun, afin de valoriser les compétences de tous dans un cadre bienveillant», explique le Collectif Visibles.

Les quatre jeunes vont se préparer lors d’ateliers culinaires organisés dans la ferme urbaine de Lortie à Malzéville sur le plateau de Haye.

Leur travail sera présenté en avant-première lors de la Fête de la Soupe, le 19 septembre sur le site de l’Octroi dans le quartier des Rives de Meurthe à Nancy.