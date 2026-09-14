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Le Collectif Visibles abat la carte de la cuisine comme moyen d’inclusion

Le Collectif Visibles, association nancéienne pour l’inclusion des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement, mène un programme, avec l’association Lortie et les DAME AEIM de Saint-Nicolas-de-Port et de Vandœuvre, basé sur la cuisine auprès de quatre jeunes. Point d’orgue, la conception d’un menu complet et la tenue d’un service au sein d’un restaurant éphémère à Nancy mi-novembre. 

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© Collectif Visibles. Le Collectif Visibles avec les associations Lortie et le Dame AEIM viennent de lance le projet Restaurant inclusif éphémère.

© Collectif Visibles. Le Collectif Visibles avec les associations Lortie et le Dame AEIM viennent de lance le projet Restaurant inclusif éphémère.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 14 septembre 2026 - Mis à jour le 14 septembre 2026

La cuisine comme moyen d’inclusion ! Anissa, Nathan, Musiliya et Soumeya, quatre jeunes accompagnés par les DAME (Dispositifs d’accompagnement médico-éducatif) de l’AEIM (Adultes et enfants inadaptés mentaux) de Saint-Nicolas-de-Port et de Vandœuvre, portent aujourd’hui un projet de Restaurant éphémère inclusif. 

Ce projet est réalisé avec le soutien du Collectif Visibles et de l’association Lortie, autour de la cuisine dans l’objectif de concevoir un menu et assurer le service dans un restaurant éphémère nancéien (le lieu est encore à définir mais cela devrait être le bar Le Royal de la rue Mon Désert à Nancy) pour une quarantaine de couverts le 17 novembre prochain. 

À la Fête de la soupe du 19 septembre 

«Cette initiative fait de la gastronomie un véritable moteur de mixité sociale et d’inclusion. L’objectif est d’apprendre des recettes de saison et découvrir les techniques culinaires au rythme de chacun, afin de valoriser les compétences de tous dans un cadre bienveillant», explique le Collectif Visibles. 

Les quatre jeunes vont se préparer lors d’ateliers culinaires organisés dans la ferme urbaine de Lortie à Malzéville sur le plateau de Haye. 

Leur travail sera présenté en avant-première lors de la Fête de la Soupe, le 19 septembre sur le site de l’Octroi dans le quartier des Rives de Meurthe à Nancy. 

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