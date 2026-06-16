Santé et environnement : un bilan positif en Bourgogne-Franche-Comté

Le Plan Régional Santé Environnement s’articule autour de plusieurs chantiers prioritaires. La protection de la petite enfance face aux perturbateurs endocriniens constitue l’un des axes majeurs, avec un diagnostic mené dans plusieurs collectivités et la mise en place d’une stratégie régionale de réduction des expositions. Un réseau d’appui doit prochainement renforcer la formation et l’échange de pratiques pour les professionnels concernés.



La prévention sanitaire s’étend également à la lutte contre le moustique tigre. Trente collectivités sont ou seront formées afin de mieux anticiper les risques liés aux maladies vectorielles et de diffuser les bons gestes auprès des habitants. Parallèlement, le programme RESET mobilise une large part des établissements de santé et médico-sociaux de la région, engagés dans des actions de transition écologique portant sur l’énergie, l’air intérieur, les déchets ou encore les achats responsables. Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche globale visant à réduire les facteurs environnementaux susceptibles d’impacter la santé publique.

Territoires, eau et surveillance des risques sanitaires

Le PRSE accompagne aussi les collectivités dans l’intégration des enjeux de santé environnement dans leurs politiques locales. Plusieurs actions concernent la protection de la ressource en eau, avec notamment l’engagement de communes dans une démarche dédiée à la sécurisation durable de l’eau potable.



Le volet scientifique progresse également autour des zoonoses, maladies transmissibles entre l’animal et l’humain. Un état des lieux régional a permis d’identifier plusieurs pathologies prioritaires comme la borréliose de Lyme ou la leptospirose. Un réseau d’acteurs spécialisés, associant chercheurs et professionnels de terrain, a été mis en place pour renforcer la connaissance et la prévention.



Le plan régional confirme ainsi une mobilisation élargie autour du concept «Une seule santé», qui vise à mieux articuler les politiques publiques pour répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux du territoire.

La Saône-et-Loire au cœur des enjeux du PRSE

Au sein de la Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire occupe une place structurante dans la mise en œuvre des politiques de santé environnementale. Ce département combine des espaces urbains, industriels et ruraux qui en font un territoire particulièrement représentatif des enjeux du PRSE. Sa diversité géographique et économique en fait un terrain d’application privilégié pour les actions de prévention, notamment sur la qualité de l’air, la gestion de l’eau et la réduction des expositions aux risques environnementaux.