En Saône-et-Loire, la sécurité routière se dégrade. Depuis le 1er janvier 2026, 278 accidents corporels ont été enregistrés dans le département. Ils ont fait 374 blessés et 22 morts. Le nombre de tués augmente de 5% par rapport à l'an dernier, selon la préfecture. Face à ce bilan, l'État renforce sa présence sur les routes. Prévention, sensibilisation et contrôles s'intensifient, en particulier durant la période estivale, jugée particulièrement accidentogène.

Des contrôles renforcés le week-end

Les 22 et 23 août, les forces de sécurité intérieure ont mené une nouvelle opération sur les routes du département. Environ 380 personnes et 350 véhicules ont été contrôlés. Résultat : 15 infractions ont entraîné une rétention du permis de conduire. Trois conducteurs circulaient sous stupéfiants. Cinq autres étaient en délit d'alcoolémie. Des comportements dangereux ont aussi été relevés : pneus lisses, franchissement de ligne continue, conduite malgré une suspension de permis. Deux refus d'obtempérer ont été constatés, l'un lié à un défaut d'assurance, l'autre à une conduite en état d'ivresse.

Le préfet promet davantage de contrôles

Face à cette accidentalité jugée préoccupante, le préfet a décidé d'intensifier les opérations sur l'ensemble du territoire. Des contrôles sont annoncés dans les prochaines semaines. Les autorités rappellent que la prévention reste prioritaire, mais qu'aucune tolérance ne sera accordée aux comportements mettant en danger la vie d'autrui sur les routes de Saône-et-Loire.