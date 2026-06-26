La Saône-et-Loire engage cet été 13,2 millions d’euros pour améliorer ses infrastructures routières. Les travaux concerneront 119 chantiers répartis sur l’ensemble du territoire départemental. Parmi eux, une vingtaine d’opérations majeures ont été identifiées. Elles portent sur la réfection de chaussées, le renforcement de structures routières, la rénovation de ponts, la sécurisation de carrefours ou encore l’aménagement de liaisons cyclables.



Le réseau départemental représente un patrimoine important avec plus de 5 200 kilomètres de routes, dont 500 kilomètres de voiries structurantes et plus de 1 100 kilomètres de liaisons intra-départementales. Le département gère également près de 2 440 ouvrages d’art, dont 1 899 ponts, ainsi que 276 kilomètres de voies vertes et bleues. Les investissements visent à maintenir la qualité du réseau et à garantir la sécurité des usagers.

Ponts et axes stratégiques

Plusieurs interventions concernent des ouvrages d’art majeurs. La rénovation complète du pont de Bragny-sur-Saône constitue l’un des plus importants chantiers de l’été avec un budget de 3,5 millions d’euros. D’autres opérations sont programmées sur le pont du Paron à Saint-Rémy, le pont de Navilly ou encore le pont de Saint-Andoche à Autun. Des travaux sont également prévus sur le pont d’Iguerande, fermé à la circulation.



Au-delà de la période estivale, les investissements routiers et les travaux sur les ponts dépasseront 30 millions d’euros en 2026. Le Département prévoit notamment 22,4 millions d’euros pour l’entretien et la régénération des chaussées, auxquels s’ajoutent plusieurs programmes de rénovation d’ouvrages stratégiques. L’objectif est de préserver durablement les infrastructures et d’accompagner les besoins de mobilité sur l’ensemble du territoire saône-et-loirien.